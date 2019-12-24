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24.12.2019 - 20:02 | | AA

Kamptan kaçan DEAŞ'lılar teslim oldu

Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Hol Kampı'ndan kaçan DEAŞ üyesi 7 kadın, Hatay'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kamptan kaçan DEAŞ'lılar teslim oldu

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke ilinde yer alan Hol Kampı'ndan kaçan terör örgütü DEAŞ mensubu Türk vatandaşı 7 kadın, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kamptan kaçan DEAŞlılar teslim oldu


Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı tespit edilen S.D, M.D, A.D, N.G, S.G, E.G. ve S.G. isimli DEAŞ'lılar, Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince sınır kapısında gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan DEAŞ'lı 7 kadın, adliyeye sevk edildi.

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