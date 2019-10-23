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23.10.2019 - 11:01 | | DHA

Kamyona çarpan çekicinin sürücüsü öldü

Aksaray’da kamyona arkadan çarpan çekicinin sürücüsü Emre Çınar (31), yaşamını yitirdi.

Kamyona çarpan çekicinin sürücüsü öldü
Kamyona çarpan çekicinin sürücüsü öldü
Kamyona çarpan çekicinin sürücüsü öldü
Kamyona çarpan çekicinin sürücüsü öldü
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Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunda meydana geldi. Kırşehir'den Aksaray'a gelen Emre Çınar, 68 AAS 499 plakalı çekiciyle, Muhsin Şen'in (46) kullandığı kamyona arkadan çarptı.

Araç içinde sıkışan Emre Çınar, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ambulansla Aksaray Eğitim ev Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü Muhsin Şen ise kazadan yara almadan kurtuldu. Soruşturma sürüyor.

 

Doç. Dr. Ergin Ulutaş: Marmara'da tsunami tehlikesi varKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, Marmara'da tsunami tehlikesi var. Eğer Marmara'da deprem olursa 1,5- 2 metre yüksekliğinde tsunami oluşur. En önemli nokta Marmara denizinde oluşabilecek heyelanlardır. Lokal bazda kıyılarımızda 3-6 metre civarında tsunami dalgaları görülebilir dedi.
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