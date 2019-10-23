Kamyona çarpan çekicinin sürücüsü öldü

Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunda meydana geldi. Kırşehir'den Aksaray'a gelen Emre Çınar, 68 AAS 499 plakalı çekiciyle, Muhsin Şen'in (46) kullandığı kamyona arkadan çarptı.

Araç içinde sıkışan Emre Çınar, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ambulansla Aksaray Eğitim ev Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü Muhsin Şen ise kazadan yara almadan kurtuldu. Soruşturma sürüyor.