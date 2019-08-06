MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKamyonet kasasından düşen Ali bebek öldü
06.08.2019 - 11:55| DHA

Kamyonet kasasından düşen Ali bebek öldü

Gaziantep'te, 1 yaşındaki Ali Tilkicieri, annesinin oynaması için bıraktığı kamyonetin kasanından düşüp, öldü.

Kamyonet kasasından düşen Ali bebek öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Tilkicieri, bebeği Ali'yi evlerinin önünde kamyonetin kasasında oyun oynayan çocukların yanına bıraktı. Bir süre sonra minik Ali, kamyonetten düşüp yaralandı. Çağırılan ambulansla özel hastaneye götürülen Ali Tilkicieri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Zeynep-Salih Tilkicieri çiftinin tek çocukları olan minik Ali'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kamyonet kasasından düşen Ali bebek öldü

Çığlıklarına duyan mahalleli yardıma koştu!Aydın'da yangın çıkan evde mahsur kalan 24 yaşındaki genç, mahalle sakinlerinin pencere korkuluklarını kırmasıyla kurtarıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Filmleri aratmayan plan kamerada!

Filmleri aratmayan plan kamerada!

YKS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? ÖSYM giriş üniversite tercih sonuçları

YKS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? ÖSYM giriş üniversite tercih sonuçları

'Ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı'

'Ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı'

İstanbul’da baltalı saldırgan dehşeti!

İstanbul’da baltalı saldırgan dehşeti!

Sıradaki Haber