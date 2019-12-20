MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kamyonet otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
ABONE OL
20.12.2019 - 19:48 | | DHA

Kamyonet otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Ordu'da, kontrolden çıkan işçilerin taşındığı kamyonetin otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Altınordu Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ve beraberindeki okul müdürleri yaptı.

Kamyonet otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, akşam saatlerinde Ünye ilçesi Çevre Yolu İkizce Kavşağı'nda meydana geldi. Ordu'dan Samsun yönüne giden işçilerin taşındığı sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önündeki 42 AEK 157 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 2 araç da bariyeri aşıp, refüje savruldu. Kamyonet ters dönerken, otomobilin ön kısmı hurdaya döndü. 

Kazada otomobildeki İslam Can (45), Ersin Can (37) ve Adem Can ile kamyonetteki Emirhan Alişan (19), Muhammet Furkan Toygar (21), Osman Kılıç ve Salih Saraç yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, kaza sırasında bölgeden geçen Altınordu Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ve beraberindeki okul müdürleri yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince 7 yaralı, Ünye Devlet Hastanesine ve özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    Milliyet'te Haftanın özeti20 Aralık 2019 haftanın özeti videosu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

    Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

    SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

    SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

    İndirimli olarak resmen başladı!

    İndirimli olarak resmen başladı!

    Doğa Koleji nasıl battı?

    Doğa Koleji nasıl battı?

    Sıradaki Haber