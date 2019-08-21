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21.08.2019 - 13:38| İHA

Kamyonet takla attı! Yaralılar var

Antalya’da kontrolden çıkan bir kamyonetin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet takla attı! Yaralılar var

Kaza Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Yalınlı Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan A. idaresindeki 06 FD 3995 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada sürücü Özkan A. ve araçta bulunan Elif E. yaralanırken, iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay yerine gelen ambulans ekipleri arabadan çıkan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Takla atan araçta büyük hasar meydana gelirken aracın, yol kenarında bulunan tabelalara çarparak durabilmesi ise dikkat çekti.

Karabağlar'daki yangından geriye kapkara bir tablo kaldıİzmir'in Karabağlar ilçesinde, geçen pazar günü çıkıp, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen, 53 saat süren çabalar sonrasında kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Bölgede nöbet bekleyen ekipler, zaman zaman tüten ve alev alan bölgelere anında müdahale edip söndürüyor. Bu arada 500 hektarlık alanda etkili olan yangında 50 yıllık çam ağaçları tamamen yandı, geriye ise kapkara, acı bir tablo kaldı.
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