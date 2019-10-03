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03.10.2019 - 16:36 | | DHA

Son dakika... TEM'de tüyler ürperten kaza! Feci şekilde can verdi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, önünde ilerleyen TIR'ın altına giren kamyonetin sürücüsü Mahmut Kadri Bilken yaşamını yitirdi.

Son dakika... TEM'de tüyler ürperten kaza! Feci şekilde can verdi
TIR'ın altında feci ölüm!
TIR'ın altında feci ölüm!
TIR'ın altında feci ölüm!
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Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Erenler Sarıcalar Mevkii'nde meydana geldi.

İstanbul yönünde giden Mahmut Kadri Bilken idaresindeki 34 ZT 2177 plakalı kamyonet, Ahmet İşlek idaresindeki 16 NLC 72 plakalı TIR’a arkadan çarptı. TIR’ın altına giren kamyonette sıkışan sürücü Mahmut Kadri Bilken, hayatını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrası kavga.Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayı’nda duruşma sonrasında iki grup arasında kavga çıktı. Sandalyeler ve çöp kovalarının havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
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