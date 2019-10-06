MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKan donduran olay! 2.5 aylık bebek toprağa verildi
06.10.2019 - 18:11 | | İHA

Kan donduran olay! 2.5 aylık bebek toprağa verildi

Ağabeyi tarafından pencereden atılarak hayatını kaybettiği iddia edilen 2.5 aylık bebek toprağa verildi.

Kan donduran olay! 2.5 aylık bebek toprağa verildi

Ankara'da iddiaya göre, 12 yaşındaki ağabeyi tarafından bilinmeyen bir sebepten dolayı üçüncü katta bulunan evlerinin penceresinden atıldıktan sonra ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 2.5 aylık Çınar A. isimli bebek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kan donduran olay 2.5 aylık bebek toprağa verildi

Çınar bebek, bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta ahır yangınıKahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki ahırda çıkan yangında 17 büyükbaş yanarak öldü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evli adam tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti! 16 yaşındaki Rabia...

Evli adam tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti! 16 yaşındaki Rabia...

Henüz 21 yaşındaydı! Kurtarmak için atladı ama...

Henüz 21 yaşındaydı! Kurtarmak için atladı ama...

İzmir'de 84 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 84 düzensiz göçmen yakalandı

Yangında telef oldular

Yangında telef oldular

Sıradaki Haber