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03.11.2019 - 18:57 | | İHA

Kan donduran olay! 20 bıçak darbesiyle öldürmüş

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 65 yaşındaki adam, karısını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Kan donduran olay! 20 bıçak darbesiyle öldürmüş

Alınan bilgiye göre, Altıok Mahallesi 601. sokakta oturan Hasip A. (65), henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 49 yaşındaki eşi Muteber A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasip A., mutfaktan aldığı bıçakla eşini 20 yerinden bıçakladı. Eşinin öldüğünü gören Hasip A., polis ekiplerini arayarak eşini bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.

Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı adamı gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Muteber A.’nin vücuduna aldığı 20 bıçak darbesi sonucunda hayatını kaybettiği tespit edildi. Ambulansla Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, savcının yaptığı ön otopsiden sonra Diyarbakır’a gönderildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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