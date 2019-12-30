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30.12.2019 - 02:19 | | İHA

Kan donduran olay! Annesini boğarak öldürdü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana gelen olayda 30 yaşındaki genç adam evde annesini boğarak öldürdü.

Kan donduran olay! Annesini boğarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay merkez Cemalpasa mahallesi 1618 sokakta bulunan evde meydanda geldi. Aynı evde emekli öğretmen babası Mehmet Catlbas (59) ve annesi Fatma Çatalbaş(55) ile birlikte yasayan Muhammet Haktan Çatalbaş babası mahallede bulunan camiye yatsı namazına gidince annesi ile evde baş başa kaldı.

Muhammet Haktan Çatalbaş annesi Fatma Çatalbaş’ı elleriyle boğarak öldürdü. Soğuk kanlı bir şekilde evden çıkıp Kadirli İlçe Emniyet müdürlüğüne giden katıl zanlısı genç "evde annemi öldürdüm" deyip teslim oldu.

Muhammet Haktan Çatalbaş’ın beyanı üzerine eve gelen polis ekipleri Fatma Çatalbaş’ı evin içinde yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. O esnada namazdan çıkan Mehmet Çatalbas’ta eve geldi. Ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatma Çatalbaş’ı ambulans ile ilçede ki özel bir hastaneye götürdü. Fatma Çatalbaş"ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede ellerinde boğuşma izi olduğu ve kurtulmak için çok çabaladığı tespit edilen Fatma Çatalbaş’ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kadirli Ilçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltına bulunan katil zanlısı gencin annesini neden öldürdüğüne dair sorgusu sürüyor. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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