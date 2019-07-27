Kan donduran olay! Tarlada bebek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Kızılçukur Mahallesi'ndeki bir kekik tarlasında bebek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, sıcağın etkisiyle bebeğin cesedinin bazı kısımlarında çürüme başladığı belirlendi.

Yaklaşık 3 aylık olduğu değerlendirilen ve cinsiyeti belirlenemeyen bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.