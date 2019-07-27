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27.07.2019 - 22:17| AA

Kan donduran olay! Tarlada bebek cesedi bulundu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki bir tarlada bebek cesedi bulundu.

Kan donduran olay! Tarlada bebek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Kızılçukur Mahallesi'ndeki bir kekik tarlasında bebek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, sıcağın etkisiyle bebeğin cesedinin bazı kısımlarında çürüme başladığı belirlendi.

Yaklaşık 3 aylık olduğu değerlendirilen ve cinsiyeti belirlenemeyen bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Esenyurt'ta okulun çatısı alev alev yandıİstanbul Esenyurt'ta izolasyon çalışmaları devam eden ilk okulun çatısı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.
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