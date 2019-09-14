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14.09.2019 - 12:53 | | İHA

Kan donduran olayda flaş gelişme! Tek tek anlattı

Eskişehir’de, dün evinde ölü bulunan İrem Ayrancı cinayetinin detayları ortaya çıktı. Ayrancı’nın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, cinayeti işleyen yabancı uyruklu şahıs saklandığı kulübede yakalandı.

Kan donduran olayda flaş gelişme! Tek tek anlattı

Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Manyas Sokak numara 4’teki apartmanın giriş katında ikamet eden İrem Ayrancı'nın (30), bıçakla öldürülmesi olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, ikamette gerçekleştirdikleri arama ve incelemelerde Ayrancı'nın öldürüldükten sonra cep telefonunun da gasp edildiğini tespit etti. Kent genelinde katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin yabancı uyruklu İzzetullah E.'yi (23) olduğunu belirledi. Zanlı, çobanlık yaptığı iddia edilen Emirler Mahallesindeki saklandığı kulübede yakalandı.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgusunun akabinde adliyeye sevk edildi. Cinayet Büro ekipleri nezaretinde adliyeye getirilen şüpheli, gazetecilerin ‘Neden cinayeti işledin?’ sorusu üzerine, "Pişmanım" dedi. Ayrıca öldürülen İrem Ayrancı'nın cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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