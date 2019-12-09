Kan gövdeyi götürecek! Yasak Elma 60. bölüm fragmanında Şahika ortalığı karıştırıyor!

Yasak Elma dizisi 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisinde bu hafta Şahika şirkette kartları yeniden dağıtıyor. Leyla'yı kendisine ortak olarak şirkete alan Şahika, planını devreye sokuyor. Nadir ve Halit arasında yaşanan gerginliği fırsat bilen Şahika, Leyla'nın güzelliğini kullanıp Halit'in Leyla'ya aşık olmasını hedefliyor. Nadir'in ise Yıldız'a olan ilgisi herkes tarafından görülüyor.

Şahika'nın planları tıkır tıkır işlerken hesaba hiç katılmayan ve kendi safında zannettiği Ender'in hamlesi ise herkesi şaşırtmaya hazırlanıyor. Yasak Elma 60. yeni bölüm fragmanı ile bu akşam Fox TV'de...

YASAK ELMA 60. BÖLÜM FRAGMANI