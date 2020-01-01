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01.01.2020 - 14:35 |

Kanal D yayın akışı - 1 Ocak 2020 Bugün Kanal D'de hangi dizi-programlar yayınlanacak?

1 Ocak 2020 Çarşamba günü Kanal D ekranında hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Yeni yılın ilk gününde televizyonda nelerin ekrana geleceği araştırılıyor. İşte 1 Ocak 2020 Çarşamba Kanal D yayın akışı...

Kanal D yayın akışı - 1 Ocak 2020 Bugün Kanal D'de hangi dizi-programlar yayınlanacak?

Çarşamba günleri Kanal D'de saat kaçta hangi program yayınlanacak? Yeni yılda dizi ve program saatlerinde değişiklik oldu mu? 1 Ocak Kanal D yayın akışında hangi projelerin izleyici karşısına çıkacağı belirtiliyor? İşte Kanal D yayın akışı haberimizde...

1 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Haber

20:00 Jason Bourne

22:30 Son Silah

00:15 Jason Bourne

02:30 Son Silah

03:45 Gelinim Mutfakta

 

Yılbaşı akşamı iğrenç taciz kamerada!Kocaeli’nin Derince ilçesinde, marketten çıkan E.İ. (39) adlı kadını takip edip, evinin kapısında elle taciz eden S.E., kaçtı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak S.E.'yi yakaladı.
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