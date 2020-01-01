Kanal D yayın akışı - 1 Ocak 2020 Bugün Kanal D'de hangi dizi-programlar yayınlanacak?

Çarşamba günleri Kanal D'de saat kaçta hangi program yayınlanacak? Yeni yılda dizi ve program saatlerinde değişiklik oldu mu? 1 Ocak Kanal D yayın akışında hangi projelerin izleyici karşısına çıkacağı belirtiliyor? İşte Kanal D yayın akışı haberimizde...

1 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Haber

20:00 Jason Bourne

22:30 Son Silah

00:15 Jason Bourne

02:30 Son Silah

03:45 Gelinim Mutfakta