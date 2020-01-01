01.01.2020 - 14:35 |
Kanal D yayın akışı - 1 Ocak 2020 Bugün Kanal D'de hangi dizi-programlar yayınlanacak?
1 Ocak 2020 Çarşamba günü Kanal D ekranında hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Yeni yılın ilk gününde televizyonda nelerin ekrana geleceği araştırılıyor. İşte 1 Ocak 2020 Çarşamba Kanal D yayın akışı...
Çarşamba günleri Kanal D'de saat kaçta hangi program yayınlanacak? Yeni yılda dizi ve program saatlerinde değişiklik oldu mu? 1 Ocak Kanal D yayın akışında hangi projelerin izleyici karşısına çıkacağı belirtiliyor? İşte Kanal D yayın akışı haberimizde...
1 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Hayat Sağlıklı Güzel
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Haber
20:00 Jason Bourne
22:30 Son Silah
00:15 Jason Bourne
02:30 Son Silah
03:45 Gelinim Mutfakta