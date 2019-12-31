31.12.2019 - 10:33 |
Kanal D'de bugün neler var? Kanal D yayın akışı 31 Aralık 2019 Salı
Kanal D ekranında bugün neler var? Hangi programlar, hangi diziler yayınlanacak? Kanal D yayın akışı merakla araştırılıyor. 31 aralık 2019 Salı günü yılbaşını evde geçirecek vatandaşlar TV yayın akışlarını inceliyor. İşte Kanal D yayın akışı haberimizde...
Yılbaşı kutlamasını evde yapacak olanlar, bu akşam TV'de ne yayınlanacak merak ediyor. Kanalların yayın akışlarını ve yayın saatleri hakkında bilgi almak isteyenler, internet üzerinden Kanal D yayın akışını araştırıyor. 31 Aralık 2019 yılın son günü olan bugünün Kanal D yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Hayat Sağlıklı Güzel
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar TEKRAR
18:45 Kanal D Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel
00:15 Neşeli Hayat
02:30 Taksi 2
04:00 Arda'nın Mutfağı TEKRAR
05:00 Akasya Durağı TEKRAR