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31.12.2019 - 10:33 |

Kanal D'de bugün neler var? Kanal D yayın akışı 31 Aralık 2019 Salı

Kanal D ekranında bugün neler var? Hangi programlar, hangi diziler yayınlanacak? Kanal D yayın akışı merakla araştırılıyor. 31 aralık 2019 Salı günü yılbaşını evde geçirecek vatandaşlar TV yayın akışlarını inceliyor. İşte Kanal D yayın akışı haberimizde...

Kanal D'de bugün neler var? Kanal D yayın akışı 31 Aralık 2019 Salı

Yılbaşı kutlamasını evde yapacak olanlar, bu akşam TV'de ne yayınlanacak merak ediyor. Kanalların yayın akışlarını ve yayın saatleri hakkında bilgi almak isteyenler, internet üzerinden Kanal D yayın akışını araştırıyor. 31 Aralık 2019 yılın son günü olan bugünün Kanal D yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar TEKRAR

18:45 Kanal D Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel

00:15 Neşeli Hayat

02:30 Taksi 2

04:00 Arda'nın Mutfağı TEKRAR

05:00 Akasya Durağı TEKRAR

 

Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın feci şekilde can verdiAnkara’nın Çankaya ilçesi Konutkent altgeçidi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan 2 kişi hayatını kaybetti.
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