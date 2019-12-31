Kanal D'de bugün neler var? Kanal D yayın akışı 31 Aralık 2019 Salı

Yılbaşı kutlamasını evde yapacak olanlar, bu akşam TV'de ne yayınlanacak merak ediyor. Kanalların yayın akışlarını ve yayın saatleri hakkında bilgi almak isteyenler, internet üzerinden Kanal D yayın akışını araştırıyor. 31 Aralık 2019 yılın son günü olan bugünün Kanal D yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel



07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran



09:00 Neler Oluyor Hayatta?



11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa



12:30 Gelinim Mutfakta



16:15 Arka Sokaklar TEKRAR



18:45 Kanal D Haber



20:00 Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel



00:15 Neşeli Hayat



02:30 Taksi 2



04:00 Arda'nın Mutfağı TEKRAR



05:00 Akasya Durağı TEKRAR