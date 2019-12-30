Kanal İstanbul tartışmasında son durum! 'Eğilip bükülmeye ne gerek var'

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugün 'Davutoğlu ve Babacan'a eleştiri' başlığıyla köşesinde bu konuya yer verdi. Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ahmet Davutoğlu, Kanal İstanbul’a Başbakan olduğu 64. Hükümet’in programında yer vermişti. Davutoğlu, Meclis’te hükümet programını sunarken “Üçüncü köprü, üçüncü havaalanı, Avrasya Tüneli ve Kanal İstanbul’la hizmetlerimizi taçlandıracağız” demişti.

Ali Babacan ise Kanal İstanbul’la ilgili olarak “Biz bunun gerçekçi bir proje olduğuna inanıyoruz. Türkiye için hatta dünya için çok konuşulacak bir proje olduğuna inanıyoruz” demişti.

Üçüncü köprüye, üçüncü havaalanına karşı olan Geziciler, bilindiği gibi Kanal İstanbul’a da karşılar. Davutoğlu ve Babacan yeni parti kurup siyasete atılıyorlar ya, ilk işleri Gezicilerin gözüne girmek oldu. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kanal İstanbul’dan vazgeçilmesini söylediğini ifade etti. Ali Babacan ise Kanal İstanbul’un bir kutuplaştırma projesi olduğunu savundu.

Erdoğan ile bunlar arasındaki fark burada. Erdoğan inandığı yolda gerektiğinde tek başına yürüdü.

Askeri vesayeti geriletmek için askere karşı dik durdu.

Başörtüsü yasağını kaldırmak için yasakçı zihniyete karşı dik durdu. 15 Temmuz’da darbeyi önlemek için tanklara karşı dik durdu.

Erdoğan, elif gibi dik durduğu için kazandı. Geçmişini inkâr edip, eğilip bükülmeye ne gerek var?

Siyaset duruş demektir.