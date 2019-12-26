Kanal İstanbul'un tanıtım videosu yayınlandı

Kanal İstanbul Projesi'nin animasyonunun gösterimi yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ÇED raporu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Kanal İstanbul'a ilişkin,"İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir, tamamıyla gerçek dışıdır." dedi.

Bakan Kurum, "Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED süreci, Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur." diye konuştu.

İşte Kanal İstanbul'un yeni tanıtım filmi...