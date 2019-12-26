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26.12.2019 - 16:35 |

Kanal İstanbul'un tanıtım videosu yayınlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'un, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuyla ilgili ''Bu ÇED süreci Türkiye'nin en geniş katılımlı en şeffaf süreçlerinden birisi olmuştur. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarla açık şeffaf toplantılar gerçekleştirdik'' dedi. İşte Kanal İstanbul için hazırlanan tanıtım filmi...

Kanal İstanbul'un tanıtım videosu yayınlandı

Kanal İstanbul Projesi'nin animasyonunun gösterimi yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ÇED raporu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Kanal İstanbul'a ilişkin,"İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir, tamamıyla gerçek dışıdır." dedi.

Bakan Kurum, "Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED süreci, Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur." diye konuştu.

İşte Kanal İstanbul'un yeni tanıtım filmi...

Yüzde yüz yerli! İhtiyaçları karşılayacak...TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, ürettikleri motor güçlerini 530 beygire kadar çıkardıklarını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını yerli motorla karşılamaya başlayacaklarını bildirdi.
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