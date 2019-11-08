Kandil gününde Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl İl Cuma namazı vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinde il il cuma namzı vakitlerini yayımladı. İstanbul'da cuma namazı saat kaçta, Ankara'da cuma namazı saat kaçta, İzmir'de cuma namazı saat kaçta ve diğer illerin cuma namazı saat kaçta sorular yoğun ilgi görmeye başladı. Mevlid Kandili'ne denk gelen bu Cuma gününde islam alemi Cuma namazına katılmak için manevi duygular hissediyor. İşte il il Cuma namazı saatleri...

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yer alan il il cuma namazı saatlerini haberimizde derledik.

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da bugün cuma namazı 12:37'de kılınacak.

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da bugün cuma namazı 12:53'de kılınacak.

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de bugün cuma namazı 13:00'de kılınacak.

DİĞER İLLERİN CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ



