Kandil talimatlı suikast timi saldırı hazırlığında yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, örgütün kırsal alanında faaliyet yürüten ve örgüt üst yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda Kandil'den İstanbul'a gelen A.B. isimli bir PKK'lı teröristin suikast ve sabotaj saldırısı hazırlığında olduğu yönünde istihbarat kaynaklarından gelen bilgi doğrultusunda alarma geçti.

Eylem hazırlığındaki örgüt üyelerinin 19’unun İstanbul’da, 7’sinin ise il dışında olduğunu belirleyen terör polisi, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde peş peşe operasyonlar düzenledi. Çok sayıda ilçede düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 22 PKK'lı yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayınlar ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Terör polisi tarafından gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 10’u tutuklanırken, 1’i savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakıldı. 11 şüpheli hakkında ise ’adli kontrol’ hükümleri uygulandı.

Polis, firari durumdaki 4 PKK’lının yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.