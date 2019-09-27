MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKandilli Rasathanesi'nin açıklaması sırasında canlı yayında deprem oldu
27.09.2019 - 14:07 |

Kandilli Rasathanesi'nin açıklaması sırasında canlı yayında deprem oldu

Kandilli Rasathanesi'nden Prof. Dr. Haluk Özener depremle ilgili canlı yayında açıklama yaparken bir deprem daha oldu. Yine Kandilli'nin geçtiği verilere göre 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Özener, "Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil." dedi.

Kandilli Rasathanesi'nin açıklaması sırasında canlı yayında deprem oldu

Kandilli Rasathanesi Enstütü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener canlı yayında açıklama yaparken bir deprem daha yaşandı.

Özener açıklamalarına devam ederken saat 14.13'te derinliği 2,5 kilometre olan 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika... İstanbul'da bir deprem daha!

Prof. Dr. Haluk Özener açıklamasından satır başları

Son 30 yıldaki 4 ve 4.5'luk depremlere bakarsak daha çok doğu ve batı segmentinde olduğunu görüyoruz. Orta segment 1766 depreminin olduğu yer. 200'ün üzerinde deprem kaydettik dünden bu yana. Son 4 depreme dikkatinizi çekmek istiyorum.

5.7 ve artçıların olduğu yer ana fayın kuzeyinde olan depremler. Bundan sonra olan bazı depremlere baktığımızda artçı şokların güneye doğru ilerlediğini görüyoruz. Dolayısıyla Kandilli olarak burada yapmamız gereken artçı şokları izlemek ve gelişimini takip etmek.

Kandilli Rasathanesinin açıklaması sırasında canlı yayında deprem oldu

"BİR SONA DOĞRU YAKLAŞIYORUZ"

Depremin kaç büyüklüğünde olacağı ve ne zaman olacağı veya olmayacağı konusu halk önünde tartışılmamalı. Enerji birikiyor ve bu enerji çıkacak. Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil. Şu saatte olacak şu gün olacak gibi konuları vatandaşlarımız gündeminden çıkarıp deprem bilincinde yaşaması gerekiyor. Git gide o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim ama zaman vermemiz mümkün değil.

 

Hayvanat bahçesinde depremi yaşayan hayvanların paniği güvenlik kamerasındaİstanbul’da dün meydana gelen deprem paniğe sebep oldu. Çekmeköy’de bir hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlar da deprem nedeniyle büyük panik yaşayarak koşuşturdu. Hayvanların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hercai 14. bölüm fragmanı! Yeni bölümde neler olacak?

Hercai 14. bölüm fragmanı! Yeni bölümde neler olacak?

Şehit polisin kızından yürekleri dağlayan veda!

Şehit polisin kızından yürekleri dağlayan veda!

İki kardeşe çarpan sürücü, hamile eşini sakinleştirmeye çalıştı!

İki kardeşe çarpan sürücü, hamile eşini sakinleştirmeye çalıştı!

Polislere hakaret eden iki zorba ile ilgili flaş gelişme!

Polislere hakaret eden iki zorba ile ilgili flaş gelişme!

Sıradaki Haber