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18.09.2019 - 07:50 |

Kanında 7 farklı ilaç bulundu

Ankara’da 29 Temmuz’da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.’nin (46) evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın (25) kanında Propofol ilacıyla birlikte çoğu antidepresan 7 farklı ilaç tespit edildi.

Kanında 7 farklı ilaç bulundu

 

İlaçların çok güçlü uyuşturucu özelliği olan, ağrı kesme ve anestezi ilacı olarak da kullanılan “Fentanil”, anestezi ilacı “Propofol”, antidepresan ve ağrı kesici ilaçları “Mirtazapin”, “Desmetil”, “Keteprofen”, doku uyuşturmak için kullanılan “Lidoain” ve kanser tedavilerine bağlı bulantıyı önlemek için kullanılan “Ondansetron” adlı ilaç olduğu öğrenildi. Ankara Adli Tıp Kurumu’nca düzenlenen raporda, Karaman’ın ölümüne bu ilaçlardan hangisinin neden olduğunun tam olarak tespit edilemediği belirtildi. Genç kadının bir arkadaşının, “Ayşe, Özgür T.’nin kendisine ‘Propofol’ verdikten sonra tacizde bulunduğunu söylemişti, Özgür T.’nin ‘aldatılma ölüme götürür’ dediğini anlatmıştı” şeklindeki ifadesi ise savcılık dosyasına girdi.

Ayşe Karaman’ın şüpheli ölümünün ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dr. Özgür T., savcılık sorgusunda, Karaman’ın kendisinden ağrı kesici ilaç istediğini, damar yolu açarak genç kadına “Arveles” ve “Zofer” adlı ilaçları verdiğini, “Propofol” ilacını kendisinin vermediğini öne sürmüştü. - ANKARA Milliyet

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