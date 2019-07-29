Kanlı Dövüş (Lady Bloodfight) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Bu akşam Kanal D sinema kuşağında ekrana gelecek olan Kanlı Dövüş filmi izleyenleri aksiyon dozu yüksek anlar yaşatacak. Yönetmen koltuğunda Chris Nahon'un oturduğu Kanlı Dövüş filmi 2016 yılında vizyona girdi. İşte Kanlı Dövüş filmininin konusu ve başrol oyuncuları

Kanlı Dövüş filmi konusu

Sorunları olan genç ve güzel bir Amerikalı kadın, sırt çantasıyla gittiği Hong Kong’ta kendisini soymaya çalışan üç hırsızdan kurtulunca, bir Wudang şampiyonu olan Shu’nun dikkatini çeker. Genç kadını dünyanın en büyük gizli kadınlararası dövüş sanatları turnuvasına sokmak üzere yetiştirmeye karar verir. Aylar süren yoğun ve insafsız bir hazırlıktan sonra Jane, aralarında Shu’nun en büyük rakibi olan Shaolin ustası Wai’nin çırağı Ling’in de olduğu, dünyanın en ölümcül kadınlarının karşısına çıkmaya hazırdır.

Kanlı Dövüş filmi oyuncuları

Amy Johnston, Muriel Hofmann, Kathy Wu, Jenny Wu, Jet Tranter