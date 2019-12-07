Kansere karşı korkuyla değil bilinçli mücadele

Konferans öncesi düzenlenen toplantıda konuşan uzmanlar kansere karşı korkuyla değil bilinçle hareket edilmesi üzerinde durdu. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı ve 9. IGCIC Başkanı Prof. Şuayip Yalçın, Türkiye’de en sık kalın bağırsak kanseri görüldüğünü bunu mide kanserinin izlediğini belirterek, “Normalde sağlıklı beslenme ile korunma olanağı olan bu kanserler, maalesef ülkemizde hala önde gelen kanserler arasında ve hastalar doktora geç başvuruyor. 50 yaş üstü her birey mutlaka tarama kolonoskopisi yaptırmalı. Kolon konseri kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci, erkeklerde ise akciğer ve prostat kanserinden sonra üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye’de yıllık 10-12 bin yeni vaka bekleniyor. Kalın bağırsak kanserinde erken tanı konulduğunda başarı şansı yüzde 90-95’lere ulaşıyor. Hastaların sadece beşte birine erken tanı konabiliyor” dedi.



Karaciğer kanseri artıyor



Pankreas kanserinin erken tanısının hala zor olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yalçın, bu kanser türünün sigara, beslenme ve obeziteyle ilişkisine dikkat çekti. Karaciğer kanserlerinin de son yıllarda artış gösterdiğini belirten Prof. Dr. Yalçın, “Karaciğer kanseri çoğunlukla Hepatit B ve C’ye bağlıdır ama karaciğer yağlanmasına da dikkat edilmeli. Alkol, şişmanlık ve karaciğer yağlanmasına bağlı karaciğer hasarı da son yıllarda özellikle batı toplamlarında ön plana çıkıyor. Ülkemizde de obezite büyük bir sorun” diye konuştu. Tüm kanser türlerinde bireyin sağlıklı ve aktif yaşamasının riski düşürdüğünü dile getiren Prof. Dr. Yalçın şu önerilerde bulundu;



“Tütünden uzak durun, sağlıklı beslenin, kilo kontrolünü ve egzersizi ihmal etmeyin. Enfeksiyondan korunmak için Hepatit B aşısı olun ve alkolden uzak durun. Beslenme alışkanlıklarını gözden geçirin.”



Yükselecek



Dünya genelinde 2018 yılında 18 milyon kişinin kansere yakalandığı, her yıl 9.6 milyon kişinin de kanser nedeniyle hayatını kaybettiği belirten Prof. Dr. Tezer Kutluk da, “2040 yılında yaşlanmayla beraber bu rakamlar 26 milyon 500 bine yükselecek ve kanserden yaşamını yitirenlerin sayısı da 16 milyon 500 bine ulaşacak. Türkiye’deki rakamlara baktığımızda ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre 175 bin, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 210 bin kanser hastası var. Bunun 21 bini kalın bağırsak, 11 bini mide, 20 bini kolon kanseri” bilgilerini paylaştı.