Kantinciler ‘logo’ ertelensin istiyor

Okul kantinlerinde “logo” uygulamasına az bir süre kala, kantincilerden “uygulamayı erteleyin” talebi geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İşbirliği Protokolü imzalanmış, protokol kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi ve özel tüm okulların kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerinde satılacak hazır ambalajlı gıdalarda, okul logosu olması karara bağlanmıştı. 20 Haziran 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Gıdası Logosu Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğde, uygulamanın 16 Eylül’de yürürlüğe gireceği belirtilmişti. 16 Eylül’de başlaması hedeflenen uygulama öncesi, İstanbul Kantinciler Esnaf Odası’ndan yeterli logolu ürün bulunmadığı gerekçesiyle uygulamanın ertelenmesi talebi geldi.

Milliyet’e konuşan İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Tarım Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile görüştük. Şu anda piyasada logolu ürün üreten yok. Logo var ürün yok. Sıkıntı burada. 16 Eylül’e kadar bir süre var. Nasıl yapılacak daha belli değil” diye konuştu.

Piyasada logolu 2-3 ürün olduğunu belirten Osmanoğlu, “Onlarla bu iş yürümez. Yeni üretilen o ürünlerinde raf ömrü 2 ay. İki ay sonra satılmazsa ürünün çöpe atılması gerekiyor. Raf ömrü çok kısa. Örneğin Eskişehir’de üretiyorsun. Oradan ambara girecek daha sonra lojistik yapan firmalara verilecek. Onlardan satış noktasına gidecek. Zaten 2 ay geçiyor. 2 ay içerisinde de çöpe atılması gerekiyor. Böyle bir keşmekeş var. Eski genelgeye göre devam edilecek” dedi.