Kantinlerde sağlık dönemi

Obezite sorunu Türkiye genelinde 3 milyona yakın çocuğu tehdit ediyor. Türkiye’deki çocukların Avrupa’ya göre obezleşme hızı 2 kat fazla. Çocukluk çağı obezitesi ve kronik hastalıkların artışına engel olmak için Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği “Okul Gıdası Logosu” uygulaması 16 Eylül’den itibaren kantinlerde uygulanmaya başlanacak. Yeni uygulama kapsamında Okul Sağlığı Bilim Kurulu’nun belirlediği kriterleri karşılamayan gıdalar kantine giremeyecek. Kriteri taşıyan gıdalara ‘Okul Gıdası’ logosu verilecek ve kantinlerde sadece bu paketli gıdalar satılacak.

Hangi gıdalar?

Okul Sağlığı Bilim Kurulu tarafından satışı uygun bulunmayan yiyecek ve içeceklerin başında şekerli, kolalı, gazlı ve aromalı içecekler ile cips ve tatlandırıcı katılmış yiyecekler geliyor. ‘Okul Gıdası’ logosunu ise çiğ tüketilen sebze ve meyveler, süt, ayran, peynir, uygun ekmekler, taze sıkılmış meyve ve sebze suları ve kriterlere uygun paketli yiyecek ve içecekler taşıyacak.

Tuz oranı 1.5 gramla sınırlı

Okul kantinlerinde sağlıklı gıda döneminin hedefi obezite ve sağlıksız beslenmeyi engellemek. Okullar açıldığında 1.5 gramdan fazla tuz barındıran 100 gramlık cips ve krakerler, 22.5 gramdan fazla şeker içeren ürünler, 100 gramlık ürünlerde 0.3 gram üzerinde trans yağ içeren ürünler kantinlerde satılamayacak.

Tam buğdaylı sandviç

Yeni uygulama ile okul kantinlerinde satılacak 100 gramlık cips ve krakerlerde trans yağ oranı en fazla 0.3 gram, tuz miktarı ise 1.5 gramın üzerinde olmayacak. Piyasada satılan gazlı, kolalı içecekler, enerji içecekleri, aromalı içecekler, aroma tozlu veya meyveli içecekler de kantinlere giremeyecek. Bu ürünlerin yerine taze sıkılmış meyve ve sebze suları, ayran, kefir satışları yapılacak. Kakaolu, şekerli ürünlerde de 100 gramlık paketlerdeki şeker ve nişasta oranı 22.5 gramın üzerinde olmayacak. Kantinlerde jöleli, krema ve hindistan cevizi sütü ile şerbetli tatlılar, guarana ve guarana özü eklenmiş kafeinli içecekler satılamayacak. Kuruyemişler sossuz olarak 30 gramlık paketlerde pazarlanacak. Günlük haşlanmış yumurta, çeşnili, kepekli, tam buğday ve çavdarlı ekmeklerle yapılacak sandviçler, şekersiz sakız, doğal mineralli sular ile çiğ sebze ve meyvelerin satışında kısıtlama olmayacak.

‘Gözümüz logoda’

Uygulamaya destek veren Türk Böbrek Vakfı dün logoları tanıttı. Vakıf Başkanı Timur Erk, ‘okul gıdası’ logolu gıda ürünlerini endüstrinin üreteceğini belirterek şunları anlattı: “Standartlara uyan firmalara logoyu kullanma ve kantinde satış hakkı verilecek. Endüstri kırmızı yani zararlı damgası yememek için ürünlerdeki tuz oranını 1.5 gramın altına çekmek zorunda. Obeziteye sadece şekerli ürünler yol açmıyor. Tuzlu ürünler de gazlı içecek tüketiminin artmasını tetikliyor. Türkiye’de her yıl yüzde 8 oranında çocuk obezitesi artıyor. Okul logolu gıda ürünleri sayesinde 2 yıllık sürede bu oranın yüzde 4’e düşürülmesi hedefleniyor.”

Denetim yapılacak

Okul gıdası kriterleri, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla gıda işletmelerine bildirilecek. Okul, kurum müdürlükleri, bünyelerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinin kriterlere uyum sağlayıp sağlamadıkları konusunda denetim yapacak. Logosuz gıda satışı yapan işletmeler Millî Eğitim Bakanlığı’na bildirilecek.