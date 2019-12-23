Kapalıçarşı’da bitmeyen hoyratlık

Fesçiler Kapısı’ndaki 19. yüzyıla ait kitabe matkapla delinerek tabela asıldığı anlaşılmıştı. Milliyet olarak Kapalıçarşı’daki son durumu yerinde inceledik ve vandallığın sürdüğüne bizzat şahit olduk. Tarihi çarşının iç kısımlarındaki bazı duvarlara kabloların monte edildiği, çarşıya giriş yapılan birçok kapının delinerek kamera ve klima aparatları yerleştirildiğini tespit etti. Yorgancılar Kapısı’nın girişindeki tarihi duvarların delinmesinin yanı sıra Beyazıt Kapısı’nın olduğu bölüm ve bitişiğinde ortaya çıkan görüntüler yaşanan duyarsızlığı tam anlamıyla ortaya seriyor. Kablo, klima motorlarını yanı sıra ne kadar alakasız materyal varsa çarşının duvarları ve farklı bedesten kısımlarında tahribata yol açtı. Mimar Sinan Genim şunları söyledi: “Günümüzde Kapalıçarşı, klima motorları, kablolar, jeneratörler, iletişim aktarıcıları ve herkesin kendi bildiğine yaptığı ek ve eklentiler nedeniyle zarar görmeye devam ediyor. Bu görüntüler böylesi bir esere yakışmıyor. Kapalıçarşı için özel yetkilerle donatılmış bir koruma ekibi belirlenmesi gerekir.”

Tarihi çarşının birçok kapısı delinerek kamera ve klima aparatları yerleştirildi.