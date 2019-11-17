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17.11.2019 - 13:04 | | DHA

Kapalıçarşı'da satışa çıkartılan 9 metrekarelik dükkanın değeri dudak uçuklattı!

Ünü Türkiye sınırlarını aşan İstanbul’daki tarihi Kapalıçarşı’da kullanım alanı 9,20 metrekare olan dükkan, 12 milyon TL bedel üzerinden, açık artırma ile satışa çıkartıldı. Dükkan, Kapalıçarşı’nın Beyazıt Kapısı’na yakın bir bölgede bulunuyor.

Kapalıçarşı'da satışa çıkartılan 9 metrekarelik dükkanın değeri dudak uçuklattı!

İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından gazetelere verilen ilan ile tarihi Kapalıçarşı’daki bir dükkan, açık artırma ile satılacak. Satış, 10 Ocak 2020 tarihinde İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak. Dükkanın kullanım alanının 9,20 metrekare olduğu belirtilen ilanda dükkanın imar kaydı, Beyazıt Mahallesi 2788 ada, 5 parsel olarak yer alıyor.

Söz konusu ilanda İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü, Mısır Çarşısı, Gülhane Parkı'na Ayasofya ve Sultanahmet camileri ile Topkapı Sarayı gibi tarihi ve turistik yerlere yürüme mesafesinde olduğu belirtilen Kapalıçarşı ile ilgi şu ifadelerde yer aldı:

"Kapalıçarşı 64 cadde ve sokağı ile 2 bedesteni, 16 hanı, 22 kapısı ve yaklaşık 3 bin 600 dükkanı ile dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezi durumunda. Kapalıçarşı 45 bin metrekare kapalı alana sahip olup, mevsimine göre günde 300 ile 500 bin arasında müşteri ya da misafir ziyaret ettiği, ticari anlamdaki etkinliğin yanında turistik olarak da İstanbul’un gözbebeği konumunda. Kapalıçarşı bütün dünyadan İstanbul’u ziyaret eden turistlerin uğrak yeri olması nedeniyle de marka değerinin çok yüksek olduğu turistik değeri göz önüne alındığında ünü dünya çapına yayılmış alışveriş merkezlerinden biri."

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