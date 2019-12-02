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02.12.2019 - 11:48 | | AA

Mersin Valiliği'nden kapı zillerine yazılan tarihlere ilişkin açıklama

Mersin Valiliği, kentte bazı binalarda bulunan evlerin kapı zillerine tarih yazılmasına ilişkin olayın herhangi bir ideolojik boyutunun olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Mersin Valiliği'nden kapı zillerine yazılan tarihlere ilişkin açıklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte kapı zillerinin kenarına  yazılan tarihlerle ilgili basın yayın organlarında Alevi vatandaşların evlerinin  işaretlendiği yönünde haberlerin çıktığı anımsatıldı.

Bu işaretlemelerin Alevi vatandaşlarına yönelik olmadığının belirlendiği ifade edilen açıklamada, "Yeni Bir Umut Engelli ve Kimsesizler Lösemi Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği İktisadi İşletmesi adına yardım toplayan Ö.U. isimli bir bayan şahıs tarafından tarihlerin yazıldığı tespit edilmiş, ilgili bayan da verdiği ifadede gezdiği bölgelerle, girdiği bina ve daireleri  karıştırmamak ve tekrar girmemek amacıyla küçük yazılarla zil butonlarının yanlarına tarih attığını beyan etmiştir. Şahısla ilgili gerekli adli işlem yapılmış, olayın herhangi bir ideolojik boyutunun olmadığı tespit edilmiştir."  denildi.

 

 

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