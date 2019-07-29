Kapıcılar Kralı filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kapıcılar Kralı filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten'in yer aldığı filmin başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Can Kolukısa, Şevket Altuğ, Sevil Üstekin, Bilge Zobu, Feridun Çölgeçen, Güner Sümer, Özcan Özgür, Güler Ökten, ve Ekrem Dümer gibi birbirinden usta isimler yer almaktadır.

KAPICILAR KRALI FİLMİ KONUSU

Anadolu'nun çeşitli yerlerinden İstanbul'a yapılan göçlerin ivme kazandığı yıllardayız... Karısı ve iki çocuğuyla daha iyi yaşama umutlarıyla İstanbul'a gelen Seyit, büyük bir apartmanda kapıcılık yapmakta, karısı da evlere temizliğe gitmektedir. Seyit sıradan ve düz bir adam gibi görünse de bu apartmanda olup biten her şeyden haberderdir ve her zaman zekice hamleler yapıp kendini bir şekilde idare eder. Bambaşka karakterlere sahip apartman sahipleri ve apartmanın işleyişi dönemin Türkiyesi'ne tutulmuş bir ayna niteliğindedir, haliyle meseleler çok derindir.

Alt metinlerdeki politik okumaları oldukça kuvvetli olan bu filmde yönetmen Zeki Ökten bir apartman dolusu insan üzerinden dönemin sosyo-ekonomik çıkmazları üzerine çok önemli şeyler söylüyor.