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24.09.2019 - 10:53 | | İHA

Kapıkule'de yolcunun çantasından 11 köpek yavrusu çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye yasa dışı yollarla bir çanta içerisinde 11 köpek yavrusunu sokmak isteyen şahıs yakalandı.

Kapıkule'de yolcunun çantasından 11 köpek yavrusu çıktı

Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Türkiye genelinde pek çok önemli başarıya imza atan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında ilginç bir yakalama gerçekleştirildi.
11 köpek yavrusunu bir çanta içerisinde yasa dışı yollardan Türkiye’ye sokmak isteyen şahıs gümrük muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Türkiye-Bulgaristan çifte vatandaşı bir şahsın sürücülüğünü yaptığı otomobil Bulgaristan’dan Türkiye’ye geldiğinde, Ticaret Bakanlığı kullanımındaki Kara Kapıları Taşıt Takip Programı, şahsın daha önce kaçakçılık olayına karıştığına ilişkin uyarı verdi. Gümrük muhafaza ekiplerince edinilen bu bilgi üzerine araç x-ray tarama cihazına yönlendirildi.

ÇANTADAN KÖPEK YAVRULARI ÇIKTI

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince x-ray taraması öncesi fiziki kontrole tabi tutulan aracın arka koltuğunun alt kısmında siyah bir çanta tespit edildi. Çantayı açan ekipler içerisinde muhtelif cinslerde 11 canlı köpek yavrusu bulunduğunu tespit etti.

Konuyla ilgili olarak savcılık makamına bilgi verilmesi üzerine, şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten soruşturma başlatılırken, araca ve söz konusu araçla taşınan 11 adet köpek yavrusuna el konuldu.

Kapıkulede yolcunun çantasından 11 köpek yavrusu çıktı

ŞÜPHELİYE PARA CEZASI

İfadesi alınarak serbest bırakılan araç sürücüsü hakkında, Edirne Orman İşletme Müdürlüğünce 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca idari para cezası düzenlendi.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında imzalanan protokol gereği köpek yavruları bakım ve kontrolleri yapılmak üzere HAYTAP Edirne temsilcisi veteriner hekime yediemin olarak teslim edildi.

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