Kapımdaki Casus filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kapımdaki Casus filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2010 yılında vizyona giren Kapımdaki Casus filminin başrollerinde Jackie Chan, Amber Valletta, Madeline Carrol, Will Shadley, Alina Foley, Lucas Till, Billy Ray Cyrus, George Lopez yer alıyor.

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİ KONUSU

Kapımdaki Casus'un başrolünde, Hong Kong'un medar-ı iftiharı, Uzakdoğu'nun dünya sinemasına en büyük aventür-sinema yıldızı "ihraç ürünlerinden" komedyen Jackie Chan'i bir ajan olarak izleyeceğiz. Filmde casusluk kariyerini bırakıp yan kapı komşusu ve kız arkadaşı olan Gillian (Amber Valetta) ile oturmaya karar veren gizli bir CIA süper ajanı olarak Bob Ho'nun komik maceraları büyük yer kaplıyor.

Tabi ki Chan'in olduğu yerde bol bol patırtı, gürültü, dövüş sanatları ve her türlü hengame eksik olmayacaktır. Ama Bob'un Gillian'ın onunla evlenmeyi kabul etmeden önce tamamlaması gereken bir görevi daha vardır: 3 çocuğunun dostluğunu kazanmak. Gillian acilen şehirden ayrılmak zorunda kalınca, Bob çocuklara bakmak için gönüllü olur, böylece onların onayını kazanabilecektir. Ama çocuklardan biri yanlışlıkla çok gizli bir formülü bilgisayarından indirince, Bob'un baş düşmanı Rus bir terörist, Bob'u kariyerinin en zorlu görevinde, casusluk ve babalık rollerini değiştirmesi için zorlayarak saldırı için harekete geçer.