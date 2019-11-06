Yusuf Deniz, en son cumartesi mÃ¼zik Ã¶ÄŸretmeni olan Oya YetiÅŸkin'in kendisinden alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ben 15 senedir tanÄ±yorum onlarÄ±. En son cumartesi gÃ¼nÃ¼ akÅŸam Ã¼zerin saat 17.00 gibi alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ± tokalaÅŸtÄ±k gitti. SalÄ± gÃ¼nÃ¼ de ses Ã§Ä±kmayÄ±nca onun okuldan bir arkadaÅŸÄ± geldi, 'BunlarÄ±n telefonu kapalÄ±' dedi. Hemen 155 polis imdat hattÄ±nÄ± aradÄ±k. Polis arkadaÅŸlar geldi Ã§ilingir ile binaya girdik, kapÄ±ya yazÄ± asmÄ±ÅŸlar. Sonra emniyet yetkililerinin hepsi geldi buraya" diye konuÅŸtu.Â

"MAAÅžIMA HACÄ°Z KOYDULAR' DEDÄ°"

KonuÅŸmasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Deniz, "DÃ¶rt kardeÅŸ de aynÄ± evde yaÅŸÄ±yorlardÄ± 4'Ã¼ de bekardÄ±. YalnÄ±z sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±, maddi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± vardÄ±. BaÅŸka kimseleri yoktu. KardeÅŸlerden biri mÃ¼zik Ã¶ÄŸretmeniydi, diÄŸeri kuryelik yapÄ±yordu, diÄŸerleri de evde oturuyorlardÄ±. En son cumartesi alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmaya geldiÄŸinde bana 'MaaÅŸÄ±ma haciz koydular' dedi" dedi.

EKÄ°PLER MASKE TAKARAK EVE GÄ°REBÄ°LDÄ°

Olay yerine gelen ekipler kapÄ±da yazan not nedeniyle iÃ§eriye Ã¶zel kÄ±yafetler ve maskeyle girdi. YoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri arasÄ±nda eve giren ekipler uzun sÃ¼re incelemelerde bulundu. Ä°ncelemelerin ardÄ±ndan 4 kardeÅŸin cenazesi Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Polisin ilk tespiti, 4 kardeÅŸin Ã§ok sayÄ±da antidepresan iÃ§erek intihar ettiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde. KardeÅŸlerin kesin Ã¶lÃ¼m nedeni Adli TÄ±p'taki inceleme sonrasÄ± belli olacak. SabÄ±kasÄ± bulunmayan 4 kardeÅŸten birinin sara hastasÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.