Kaplan ve Pars TSK envanterinde

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı konuşmada, hedeflerinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın zırhlı muharebe aracı ihtiyacının ortak üretim yoluyla karşılanması olduğunu belirtti.

Kara araçlarında yerlilik oranının daha da yukarılara çıkarılacağı mesajını veren Demir, “Dışa bağımlılık unsurlarını oluşturan en önemli faktörlerden zırh çeliğinin yakın zamanda üretimine geçeceğiz” diye konuştu.

Projede yerli motor kullanılması konusunda ısrarcı olduklarını dile getiren Demir, araçlara ilerleyen dönemlerde yeni fonksiyonlar kazandırılmasının da gündemde olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Silah taşıyıcı araçların sahada göstereceği performans ve üzerlerine yerleştirilen silah sistemleri ve kulelerin çeşitlendirilmesiyle ihracat pazarında önemli bir ürüne kavuşacağımızı da düşünüyorum. Çeşitli optik görüntüleme ve kontrol sistemleriyle beraber de sahada tankların yükünü hafifletecek, onlara destek çıkabilecek önemli bir mücadele ve muharebe unsuru olacaklar.”