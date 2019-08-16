MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu
16.08.2019 - 10:58| DHA

Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

Denizli'de, yolun ortasındaki kaplumbağanın ezilmesini engellemek için kenara alan Turgay Nacak, bu sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Çivril- Denizli yolunda meydana geldi. Yönetimindeki 60 TK 199 plakalı otomobiliyle Denizli yönüne giden Turgay Nacak, yolun ortasında kaplumbağa gördü. Otomobilini durdurup, inen Nacak, kaplumbağayı yolun kenarına bırakmak istedi. Bu sırada yine Denizli yönüne giden Mehmet Orhanlar'ın kullandığı 20 AB 070 plakalı otomobil, Nacak'a çarptı.

Kazada sürücü Orhanlar yaralanırken, Nacak ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Mehmet Orhanlar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgay Nacar'ın cansız bedeni ise Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ünlü ismin uçağı yol kenarına düştü!İki pilot ile ailenin bulunduğu özel uçak yere çakılır çakılmaz alev aldı, korkunç anlar saniye saniye kaydedildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası filminde hangi oyuncular seslendirme yapıyor?

Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası filminde hangi oyuncular seslendirme yapıyor?

Otomobil kanala uçtu! Uzman çavuş öldü, kız arkadaşı aranıyor

Otomobil kanala uçtu! Uzman çavuş öldü, kız arkadaşı aranıyor

124 bin sivil Türkiye sınırında!

124 bin sivil Türkiye sınırında!

Hakkari'de operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Hakkari'de operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber