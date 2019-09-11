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11.09.2019 - 13:04| İHA

Kaptan sırra kadem bastı!

Arnavutluk’un Şingin sahiline 12 mil mesafede motoru çalışır halde boş olarak bulunan "Atik Bey" isimli katamaranın Türk kaptanı Sezgin Yavuz'dan (33) bir haftadır haber alınamıyor. Eşi Vesile Yavuz, "Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Eşimi geri istiyorum. Kızım babasını soruyor hiçbir şey söyleyemiyorum" dedi.

Kaptan sırra kadem bastı!

Kaptan Sezgin Yavuz, “Atik Bey” isimli teknenin sahibi Nedim Akyüz’ü Arnavutluk’a götürdükten sonra, Akyüz’ün uçakla döneceğini belirtmesi üzerine tek başına katamaran ile Yunanistan’a yola çıktı.

Arnavutluk'un Şingin sahiline 12 mil açıklarında balıkçılar tarafından boş çalışır halde bulunan teknede Yavuz’un olmaması üzerine soruşturma başlatıldı. Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan Yavuz’un 3,5 aylık hamile eşi Vesile Yavuz (26) yaptığı açıklamada, eşinin 2 ay önce yurt dışına çıktığını bir hafta önce de dönüş yoluna geçtiğini söyleyerek, "Eşim beni ayın 4'ünde aradı. 'Artık dönüşe geçiyorum. 2 gün sonra arayabilirim seni' diye konuştu. Beni bir daha aramadı. Cumartesi günü teknesi bulundu. Tekne çalışır halde bulunmuş ama eşim içinde yokmuş. Hala da bulunamadı. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Eşimi geri istiyorum. Kızım babasını soruyor hiçbir şey söyleyemiyorum" dedi.

Eşinin hiçbir sağlık problemi olmadığını ve çok iyi yüzebildiğini belirten Yavuz, teknede de herhangi bir hırsızlık yapılmadığını dile getirdi.

Yavuz, eşinin ağabeylerinin de Arnavutluk'a gittiğini, güzel haberler beklediklerini söyledi.

 

 

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