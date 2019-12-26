MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kaptana veda
ABONE OL
26.12.2019 - 07:50 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Kaptana veda

Hint Okyanusu’ndaki Türk gemisi M/V Karadeniz’de 20 Aralık’ta kaptan Bora Ekşi (45) geminin makine yağcısı Ergin Aktaş tarafından bıçakla öldürülmüştü. Katil zanlısı Sri Lanka’da tutuklanırken, 22 yıllık kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna dün İstanbul’da uğurlandı.

Kaptana veda

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’ndeki cenaze töreninde taziyeleri kaptanın babası Abdurrahman Ekşi kabul ederken;
kız kardeşi İrem Ekşi, Fenerbahçe bayrağı örtülen tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kaptanın eşi Tanya Ekşi’nin ise yakınları tarafından teselli edildiği görüldü.

Kaptana veda



Cenazeye Türk denizcililik camiası geniş katılım gösterdi. Gemilerde kaptan, çarkçı, makine mühendisi ya da güverteci olarak çalışan yüzlerce denizci cinayete tepki için avludaydı. Katılanlar arasında Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, , İTÜ Denizcilik Fakültesi Vakfı Başkanı İlker Meşe, Koster Armatörleri Derneği Başkanı Hüseyin Kocabaş, CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş ve sendikacılar da vardı. Kılavuz Kaptan Saim Oğuzülgen, “Denizci adayları testlerden geçirilmeli” dedi.

Bir acı daha

‘Lady Nuray’ adlı Panama bandıralı kuru yük gemisi Selanik Limanı’ndayken ambara düşen Kaptan Kenan Fırat’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 20 Aralık’ta Yunanistan Selanik’te meydana gelen olayda, kaptan Kenan Fırat’ın ambarı kontrol etmek isterken 3 metre yükseklikten düştüğü belirtildi. Mürettebat ve liman görevlileri tarafından kaldırıldığı hastanede ölen Fırat’ın 23 Aralık’ta Üsküdar’dan toprağa verildiği öğrenildi.

Milliyet'te Gündem (26.12.2019)Milliyet'te Gündem (26.12.2019)
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Asgari Geçim İndirimi AGİ nedir? 2020 AGİ ne kadar belli oldu mu?

Asgari Geçim İndirimi AGİ nedir? 2020 AGİ ne kadar belli oldu mu?

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

Sıradaki Haber