Kaptana veda

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’ndeki cenaze töreninde taziyeleri kaptanın babası Abdurrahman Ekşi kabul ederken;

kız kardeşi İrem Ekşi, Fenerbahçe bayrağı örtülen tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kaptanın eşi Tanya Ekşi’nin ise yakınları tarafından teselli edildiği görüldü.







Cenazeye Türk denizcililik camiası geniş katılım gösterdi. Gemilerde kaptan, çarkçı, makine mühendisi ya da güverteci olarak çalışan yüzlerce denizci cinayete tepki için avludaydı. Katılanlar arasında Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, , İTÜ Denizcilik Fakültesi Vakfı Başkanı İlker Meşe, Koster Armatörleri Derneği Başkanı Hüseyin Kocabaş, CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş ve sendikacılar da vardı. Kılavuz Kaptan Saim Oğuzülgen, “Denizci adayları testlerden geçirilmeli” dedi.

Bir acı daha



‘Lady Nuray’ adlı Panama bandıralı kuru yük gemisi Selanik Limanı’ndayken ambara düşen Kaptan Kenan Fırat’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 20 Aralık’ta Yunanistan Selanik’te meydana gelen olayda, kaptan Kenan Fırat’ın ambarı kontrol etmek isterken 3 metre yükseklikten düştüğü belirtildi. Mürettebat ve liman görevlileri tarafından kaldırıldığı hastanede ölen Fırat’ın 23 Aralık’ta Üsküdar’dan toprağa verildiği öğrenildi.