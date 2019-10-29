Kar erken dÃ¼ÅŸtÃ¼! 'KÄ±ÅŸ Ã§ok fena geÃ§ecek'

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ AÄŸrÄ±'da, 3 bin 584 metre yÃ¼ksekliktekiÂ TendÃ¼rek DaÄŸÄ± eteklerindeki Diyadin ilÃ§esinin yÃ¼ksek kesimlerine kar yaÄŸdÄ±.Â 2 bin 500 rakÄ±mlÄ± AtadamÄ± kÃ¶yÃ¼,Â kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. BÃ¶lgede kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, 5 santimetreye ulaÅŸtÄ±.









KarÄ±n erken yaÄŸdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen kÃ¶ylÃ¼lerdenÂ Seyit Ã–ztÃ¼rk, "29 Ekim'de kar yaÄŸmasÄ± bizi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Bu yÄ±l bÃ¶lgeye kar erken dÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu da gÃ¶steriyor ki kÄ±ÅŸ Ã§ok fena geÃ§ecek" dedi.Â