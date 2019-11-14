MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriKar ne zaman yağacak?
14.11.2019 - 14:13 |

Kar ne zaman yağacak?

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Aralık ayına yaklaşık 2 hafta kala henüz soğuk havalarla karşılaşmadık. Vatandaşlar güzel havanın tadını çıkarırken bir yandan da kar yağışının ne zaman yurda geleceğini merak ediyor. İşte detaylar...

Kar ne zaman yağacak?

 

Türkiye'de günlerdir parçalı bulutlu da olsa güneşli bir hava hakim... Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde... Sıcak havalar vatandaşın yüzünü güldürürken akılların bir köşesinde ise "Kar ne zaman yağacak?" sorusu yer alıyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Türkiye genelinde 10 gün boyunca herhangi bir kar yağışı görünmezken yağışların aralık ayının ilk günlerinde etkili olması bekleniyor. 

    Düzensiz göçmenlerin Yunan askerlerince darbedilip Türkiye'ye gönderildiği iddiasıYunan hudut askerlerince darbedildikten sonra Türkiye'ye zorla gönderildiklerini iddia eden İran, Irak ve Pakistan uyruklu 3 düzensizgöçmen tedavi edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı

    Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı

    MasterChef Ekin nereli? Ekin Eylem Ulaş kimdir?

    MasterChef Ekin nereli? Ekin Eylem Ulaş kimdir?

    Ne zaman emekli olabilirim? Hangi tarihte emekli olurum?

    Ne zaman emekli olabilirim? Hangi tarihte emekli olurum?

    Rottweiler'ın saldırdığı ortaokul öğrencisi yaralandı

    Rottweiler'ın saldırdığı ortaokul öğrencisi yaralandı

    Sıradaki Haber