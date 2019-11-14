Türkiye'de günlerdir parçalı bulutlu da olsa güneşli bir hava hakim... Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde... Sıcak havalar vatandaşın yüzünü güldürürken akılların bir köşesinde ise "Kar ne zaman yağacak?" sorusu yer alıyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Türkiye genelinde 10 gün boyunca herhangi bir kar yağışı görünmezken yağışların aralık ayının ilk günlerinde etkili olması bekleniyor.