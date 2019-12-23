Kar ne zaman yağacak? Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri

Haftanın ilk gününde soğuk ve rüzgar etkili oluyor. Hava durumu böyle olunca İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu başta olmak üzere Ankara hava durumu ve İzmir hava durumu arayışları yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinde Adana'da şiddetli yağış beklendiğini, Orta Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınanın hakim olacağını, Antalya ve Mersin'de şiddet yağışın etkili olacağı uyarsında bulundu. Peki kar yağışı bekleniyor mu? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün Çok Bulutlu 11,5 °C

Salı Yağmurlu 4°C 8°C

Çarşamba Karla Karışık Yağmurlu 2°C 4°C

Perşembe Hafif Kar Yağışlı 1°C 2°C

Cuma Çok Bulutlu 0°C 3°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan İstanbul hava durumuna göre, önümüzdeki 5 gün içerisinde İstanbul'da kar yağışı olmayacak. İşte Pazartes, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma İstanbul hava durumu...

Bugün Hafif Sağanak Yağışlı 13,8 °C

Salı Yağmurlu 9°C 12°C

Çarşamba Yağmurlu 7°C 11°C

Perşembe Yağmurlu 4°C 9°C

Cuma Yağmurlu 4°C 8°C

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 11,8 °C

Salı Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 11°C 13°C

Çarşamba Yağmurlu 8°C 13°C

Perşembe Yağmurlu 6°C 12°C

Cuma Parçalı Bulutlu 6°C 11°C

DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ



Adana'da Şiddetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) akşam saatlerinden sonra Adana'da şiddetli (60-120 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Denizlerimizde (Orta Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz’de) Fırtına Bekleniyor!

Orta Karadeniz’de; rüzgarın yarın (Pazartesi) kuvvetini artırarak batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

Güney Ege’de rüzgarın yarın (Pazartesi) kuvvetini artırarak güneyli yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

Fırtınanın aynı gün (Pazartesi) akşam saatlerinde Orta Karadeniz’de, gece saatlerinde Güney Ege’de etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Batı Akdeniz’de; rüzgarın yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde, Doğu Akdeniz’de öğle saatlerinde kuvvetini artırarak batı ve güneybatı, Doğu Akdeniz’in doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

Antalya ve Mersin’de Şiddetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Antalya’da öğle saatlerinden itibaren Mersin’de etkisini arttıracak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Salı günü akşam saatlerine kadar Antalya merkez ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2) Antalya’nın doğu ilçeleri ile Mersin’de yerel olarak şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.