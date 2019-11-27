Kar ne zaman yağacak? İstanbul için bu yıl kar bekleniyor mu?

Kasım ayının son günlerinde hava sıcaklıkları oldukça düştü. Aralık ayına girmemize sayılı günler kala vatandaşlarda 'kar yağışı' merak ediliyor. Bu yıl Batı kesimlerde kar yağışı etkili olacak mı? Kar ne zaman yağacak? İstanbul ve İzmir için kar yağışı bekleniyor mu?

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak, güney ve batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay'ın güney ve kıyı ilçelerinde, öğle saatlerinden sonra Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. İstanbul'da ise 10 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

ANKARA HAVA DURUMU

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İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün Çok Bulutlu 12,1 °C

İZMİR HAVA DURUMU

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