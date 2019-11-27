MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriKar ne zaman yağacak? İstanbul için bu yıl kar bekleniyor mu?
27.11.2019 - 12:17 |

Kar ne zaman yağacak? İstanbul için bu yıl kar bekleniyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu bilgileri yayımlandı. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar arasında bir diğer merak konusu ise 'kar ne zaman yağacak' sorusu oldu. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji tarafından uyarı yapılan o noktalar...

Kar ne zaman yağacak? İstanbul için bu yıl kar bekleniyor mu?

Kasım ayının son günlerinde hava sıcaklıkları oldukça düştü. Aralık ayına girmemize sayılı günler kala vatandaşlarda 'kar yağışı' merak ediliyor. Bu yıl Batı kesimlerde kar yağışı etkili olacak mı? Kar ne zaman yağacak? İstanbul ve İzmir için kar yağışı bekleniyor mu?

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak, güney ve batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay'ın güney ve kıyı ilçelerinde, öğle saatlerinden sonra Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. İstanbul'da ise 10 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün Puslu 10,9 °C

Kar ne zaman yağacak İstanbul için bu yıl kar bekleniyor mu

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün Çok Bulutlu 12,1 °C

Kar ne zaman yağacak İstanbul için bu yıl kar bekleniyor mu

İZMİR HAVA DURUMU

Az Bulutlu 17,7 °C

Kar ne zaman yağacak İstanbul için bu yıl kar bekleniyor mu

 DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ABD'de kimya fabrikasında büyük patlama!ABD'nin Teksas eyaletindeki bir kimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mardin’de borçlu bin 453 çiftçinin elektriği kesildi

Mardin’de borçlu bin 453 çiftçinin elektriği kesildi

Eş katili, kapüşon takıp, binaya geri geri girmiş!

Eş katili, kapüşon takıp, binaya geri geri girmiş!

Yerleşme kanaması ne zaman olur? İmplantasyon nedir?

Yerleşme kanaması ne zaman olur? İmplantasyon nedir?

ATV ile yaptığı kaza yaptı! 1 gün sonra bulundu

ATV ile yaptığı kaza yaptı! 1 gün sonra bulundu

Sıradaki Haber