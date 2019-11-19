Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Kasım ayından bu yana yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu yer yer güneşli hava hakimdi. Yağmur genellikle Karadeniz'de etkili olurken diğer bölgeler güzel havanın tadını çıkardı. Parçalı bulutlu hava hala devam ederken vatandaşlar aralık ayı yaklaşırken kar yağışının ne zaman etkili olacağını sorguluyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Türkiye genelinde 10 günlük hava durumunu incelediğimizde Doğu Anadolu'da kar yağışının cuma gününden itibaren etkili olması bekleniyor. İstanbul'da ise 10 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor.