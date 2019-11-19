19.11.2019 - 11:28 |
Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Yurdun büyük bölümü güneşli havanın tadını çıkarıyor. Havalar güzel giderken bir yandan da kar yağışının ne zaman yurda geleceği araştırılıyor. İşte detaylar...
Kasım ayından bu yana yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu yer yer güneşli hava hakimdi. Yağmur genellikle Karadeniz'de etkili olurken diğer bölgeler güzel havanın tadını çıkardı. Parçalı bulutlu hava hala devam ederken vatandaşlar aralık ayı yaklaşırken kar yağışının ne zaman etkili olacağını sorguluyor.
KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Türkiye genelinde 10 günlük hava durumunu incelediğimizde Doğu Anadolu'da kar yağışının cuma gününden itibaren etkili olması bekleniyor. İstanbul'da ise 10 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor.
Halk otobüsü dehşeti kameradaBeşiktaş’ta durağa dalan özel halk otobüsü dehşetinin ardından benzer bir kaza Kuruçeşme’de yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen Hollanda ve Suriye uyruklu turist çifte özel halk otobüsü çarptı. Neye uğradığını şaşıran turistlerin metrelerce ileriye savrularak yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.