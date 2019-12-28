Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu son dakika

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili son tahminleri yayınladı. 5 Günlük hava tahminlere göre hangi bölgelerde kar yağışı bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Hava sıcaklıkları İstanbul genelinde 6 dereceye düştü. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışların öğleden sonra yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

5 Günlük hava tahmini raporuna göre bugün itibariyle İstanbul'da yağış, sağanak yağış görülmekte. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun olacağı tahmin ediliyor.

İLK KAR ÇAMLICA'YA

İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.