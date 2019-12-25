MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kar ve sağanak uyarısı! 20 santimetreyi geçecek
ABONE OL
25.12.2019 - 18:59 |

Kar ve sağanak uyarısı! 20 santimetreyi geçecek

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Diyarbakır, Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak için kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Kar ve sağanak uyarısı! 20 santimetreyi geçecek

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren bölgede görülecek yağmur ve sağanağın Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ile Şırnak'ta kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde (20 santimetre üzeri kar kalınlığı) olacağı öngörülüyor.

Vatandaşların, ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

 

İstanbul Valiliği'nde Adalar toplantısı: 3 ay boyunca fayton yokİstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında düzenlenen toplantıda, Adalar'da hastalıklı atların itlaf edilmesi, alınan önlemler ve süreç değerlendirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul Valiliği'nde Adalar toplantısı: 3 ay boyunca fayton yok

İstanbul Valiliği'nde Adalar toplantısı: 3 ay boyunca fayton yok

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

Sıradaki Haber