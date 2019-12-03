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03.12.2019 - 12:00 | | DHA

Kar yağışı sonrası dondurucu soğuk!

Bitlis’te, dün akşam başlayan ve gece geç saatlere kadar süren kar yağışı, sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı.

Kar yağışı sonrası dondurucu soğuk!

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı kent merkezinde 2 santimetre, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından kentte soğuk hava etkili oldu. Sabah işe gidenler ise uzun süre buz tutan araçlarını temizlemek zorunda kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini ve hafta sonuna kadar yağış beklenmediğini açıkladı. Yetkililer, havanın soğuk olması nedeniyle buzlanan yollarda sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, araçlarında kar lastiği olmayan sürücüleri de bir an önce taktırmaları konusunda uyardı.

 

 

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