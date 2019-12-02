02.12.2019 - 09:17 | | İHA
Kara saplanan ampute futbol takımı otobüsünü AFAD kurtardı
Erzincan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kara saplanan ampute futbol takım sporcularını taşıyan otobüsü, AFAD ve güvenlik güçleri kurtardı.
Kayseri'deki müsabakadan dönen sporcuları taşıyan 61 AJ 571 plakalı Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait otobüs, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Refahiye ilçesi Akarsu mevkiinde kara saplandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Sporcuların mahsur kaldığı bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, karayolları ekiplerinin de yardımıyla 1 saatlik çalışmanın ardından otobüsü kurtardı.
Otobüsteki 20 sporcu, güvenlik kuvvetlerinin eşliğinde Erzincan merkezine getirildi.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.