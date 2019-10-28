Karabük'te 2 katlı evde korkutan yangın

Yangın, Yenice ilçesine bağlı Kayaarkası köyünde yaşandı. 03.00 sıralarında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evi sardı.
Yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiyeye ve güvenlik güçlerine haber verdi. Bu sırada ev sahibi Ali Demir 85 ve evde bulunan eşi, çocukları ve torunları kısa sürede evi boşalttı. Dumandan etkilenenlere olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.
Orman İşletme Müdürlüğü ve Yenice Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın söndürüldü.
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