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28.10.2019 - 10:30 | | DHA

Karabük'te 2 katlı evde korkutan yangın

Karabük'ün Yenice ilçesinde 6 kişinin yaşadığı 2 katlı evde yangın çıktı. Şans eseri yangında ölen olmadı. Ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te 2 katlı evde korkutan yangın

Yangın, Yenice ilçesine bağlı Kayaarkası köyünde yaşandı. 03.00 sıralarında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evi sardı.

Yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiyeye ve güvenlik güçlerine haber verdi. Bu sırada ev sahibi Ali Demir 85 ve evde bulunan eşi, çocukları ve torunları kısa sürede evi boşalttı. Dumandan etkilenenlere olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Orman İşletme Müdürlüğü ve Yenice Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın söndürüldü.

Judo müsabakası gibi düğünİşitme Engelliler Judo Milli Takımı oyuncusu Münife Doğan (24), kendisi gibi işitme engelli sporcu Kaan Doğan’la (24) dünya evine girdi. Çiftin düğününde gelin Münife Doğan ve milli takımdan arkadaşları judo gösterisi yaptı. Ardından nikah masasına geçen genç çift ise nikah memurunun sorusuna güçlü bir şekilde ‘evet’ cevabını verdi.
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