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16.11.2019 - 18:17 | | DHA

Karabük'te çok feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Karabük'te yaşayan kızlarını görmek için Burdur'dan gelen 5 kişilik aileden 4'ü kazada hayatını kaybetti.

Karabük'te çok feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edinilen bilgiye göre, okulların bir haftalık tatile girmesini fırsat bilen 70 yaşındaki Muzayin Tezcan yanına eşi Fetiye Tezcan (58), kızı Ayşe Kayhan (34) ve torunları Gökçe Ayhan (5 aylık) ile Mehmet Arda Şenka'yı (14) alarak Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde çalışan kızını görmek için Burdur'dan yola çıktı.

Karabükte çok feci kaza Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aile, kente 8 kilometre kala bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada, sürücü ile birlikte eşi Fetiye Tezcan ve kızı Ayşe Kayhan, olay yerinde hayatını kaybederken, 5 aylık torunu Gökçe Kayhan ile Mehmet Arda Şenka yaralandı. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, durumu ciddi olan 5 aylık Gökçe Ayhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

Karabükte çok feci kaza Çok sayıda ölü ve yaralı var

Karabük Valisi Fuat Gürel de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından cesetler yaklaşık iki saat sonra otomobilden çıkarılarak Karabük Belediyesi cenaze aracıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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