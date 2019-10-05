KarabÃ¼k'te kaza kavgasÄ±: ArabamÄ± aynÄ± ÅŸekilde isterim

Kaza, Ã–ÄŸlebeli KavÅŸaÄŸÄ±nda meydana geldi. YaÄŸmurÂ nedeniyle kayganlaÅŸan yolda kontrolden Ã§Ä±kan Eftal Kurt idaresindeki 60 NP 841 plakalÄ± TIR, refÃ¼jÃ¼ aÅŸarak karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§tikten sonra park halindeki 2 otomobile Ã§arptÄ±. KazadaÂ yaralanan olmazken, araÃ§larda hasar oluÅŸtu. Kaza yerine gelerek hasar oluÅŸtuÄŸunu gÃ¶ren ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, Eftal Kurt ile tartÄ±ÅŸtÄ±. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Eftal Kurt, "ArabamÄ±n eski hali neyse aynÄ± ÅŸekilde isterim. Ben bunu satamadÄ±ktan, binemedikten sonra ne yapayÄ±m? Ben senden para istemiyorum" diyerek tepki gÃ¶sterdi.

TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Eftal Kurt ise "Ben ne yapacaÄŸÄ±m? KaÃ§ bin TL'lik malÄ±m gitmiÅŸ. Ben kaskoyu boÅŸuna yaptÄ±rmÄ±yorum ki buna. KarÅŸÄ± tarafÄ±n hasarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lasÄ±n. KarÅŸÄ±lamazsa Ã§aresine bakarÄ±z. Ã–lmedik ya. Resmi prosedÃ¼r neyse o. Hasar deÄŸer kaybÄ±nÄ± benim sigortamdan alÄ±yorsun" dedi.Â Kazayla ilgili polis soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.