KarabÃ¼k'te kaza kavgasÄ±: ArabamÄ± aynÄ± ÅŸekilde isterim

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05.10.2019 - 18:56 | | DHA

Karabük'te kaza kavgasÄ±: ArabamÄ± aynÄ± ÅŸekilde isterim

KarabÃ¼k'te, kontrolden Ã§Ä±kan TIR, karÅŸÄ± ÅŸeritte park halindeki 2 otomobile Ã§arptÄ±. Otomobilinde hasar oluÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼, kendi aracÄ±na Ã§arpan TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne, "Ben arabamÄ± aynÄ± ÅŸekilde isterim" diyerek tepki gÃ¶sterdi.Â

Karabük'te kaza kavgasÄ±: ArabamÄ± aynÄ± ÅŸekilde isterim

Kaza, Ã–ÄŸlebeli KavÅŸaÄŸÄ±nda meydana geldi. YaÄŸmurÂ nedeniyle kayganlaÅŸan yolda kontrolden Ã§Ä±kan Eftal Kurt idaresindeki 60 NP 841 plakalÄ± TIR, refÃ¼jÃ¼ aÅŸarak karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§tikten sonra park halindeki 2 otomobile Ã§arptÄ±. KazadaÂ yaralanan olmazken, araÃ§larda hasar oluÅŸtu. Kaza yerine gelerek hasar oluÅŸtuÄŸunu gÃ¶ren ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, Eftal Kurt ile tartÄ±ÅŸtÄ±. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Eftal Kurt, "ArabamÄ±n eski hali neyse aynÄ± ÅŸekilde isterim. Ben bunu satamadÄ±ktan, binemedikten sonra ne yapayÄ±m? Ben senden para istemiyorum" diyerek tepki gÃ¶sterdi.

KarabÃ¼kte kaza kavgasÄ±: ArabamÄ± aynÄ± ÅŸekilde isterim

TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Eftal Kurt ise "Ben ne yapacaÄŸÄ±m? KaÃ§ bin TL'lik malÄ±m gitmiÅŸ. Ben kaskoyu boÅŸuna yaptÄ±rmÄ±yorum ki buna. KarÅŸÄ± tarafÄ±n hasarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lasÄ±n. KarÅŸÄ±lamazsa Ã§aresine bakarÄ±z. Ã–lmedik ya. Resmi prosedÃ¼r neyse o. Hasar deÄŸer kaybÄ±nÄ± benim sigortamdan alÄ±yorsun" dedi.Â Kazayla ilgili polis soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

KarabÃ¼kte kaza kavgasÄ±: ArabamÄ± aynÄ± ÅŸekilde isterim

Antalyaâ€™da genç kÄ±zlarÄ±n sosyal medya tartÄ±ÅŸmasÄ± kanlÄ± bittiAntalyaâ€™da 17 yaÅŸÄ±ndaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiÄŸi gerekçesiyle buluÅŸmak için çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± arkadaÅŸÄ± S.Ä°.â€™yi (15), sokakta bacaklarÄ±ndan bÄ±çaklayÄ±p kaçtÄ±. Kanlar içerisinde yere yÄ±ÄŸÄ±lan S.Ä°. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, ÅŸüpheli C.S.A ise kÄ±sa süre sonra polis tarafÄ±ndan yakalandÄ±.
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