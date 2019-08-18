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18.08.2019 - 04:58| AA

Karabük'te sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü

Karabük'te sağanağın etkisiyle bir binanın istinat duvarı çöktü.

Karabük'te sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Gökdere Sokak'taki 5 katlı bir binanın istinat duvarı sağanağın etkisiyle çöktü.

Olayı görenler polis, itfaiye ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, binanın çevresine güvenlik şeridi çekip apartmanın elektriğini kesti.

Apartmanda dairesi bulunan bir kişi ise gözyaşlarını tutamayarak müteahhite sitem etti.

Mahalle sakini Mustafa Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu istinat duvarının yenisi yapılsın diye 6 ay önce söyledik. Burası 6 aydır yapılmalıydı. Niye yapılmıyor. Hayatımız tehlikede." dedi.

Eminönü’nde yollar göle döndüİstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, araçlar mahsur kaldı. Tarihi Kapalıçarşı ve Eminönü Altgeçit Çarşısı'nı su bastı. Fatih ve Eminönü'nde metrekareye 113 kg yağış düştü.
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