Karadan havadan bomba

TSK ve SMO askerleri, Tel Abyad’dan kaçarak geri hatlara konuşlanan YPG/PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün sabah kentin batısı, doğusu ve güneyinden ağır silahlarla kapsamlı harekât başlattı.

Terörden temizlendi

Teröristlerin ileri hatları obüs ve tanklarla etkili şekilde vuruldu. SMO askerleri, dün öğleden sonra kentin üç kilometre batısında bulunan Ayn Arus köyünü teröristlerden kurtardı.

TSK ve SMO ile Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürütülen harekat kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alındı. Kırsaldaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor. Kentteki çatışma ve patlama sesleri Ceylanpınar’dan duyuluyor.

Tel Abyad ve Resulayn’dan sonra Fırat’ın doğusuna doğru ilerleyen birlikler, sınırdan 30 kilometre içeride bulunan Ayn İsa kasabasının Ebu Serre bölgesinde teröristlerin konuşlandıkları noktalara yoğun saldırı başlattı. Birlikler, Alya köyü yakınlarından Suriye rejim askerlerinin giriş yaptığı Til Temir kasabasına ulaşmaya çalışıyor.

Rusya’nın arabuluculuğunda Suriye rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında yapılan anlaşma kapsamında sınır hattına konuşlanacağı açıklanan rejim ordusu önceki gece harekatın gerçekleştirildiği sınır hattına doğru ilerledi. Rejim ordusu, sabaha karşı Rakka’ya bağlı batı kesiminde yer alan Tabka’ya girdi.

Öte yandan son iki günde teröristlerle girilen çatışmalarda 7 SMO askeri şehit olurken, 51 asker yaralandı.

150 ABD askeri çekildi

Edinilen bilgiye göre 150 ABD askeri Haseke’den ayrıldı. Askerlerin Rahibe Havaalanı’ndan uçakla Irak’ta bulunan ABD üssüne gittikleri öğrenildi. Bölgede bulunan İngiliz askerlerinin de ayrılmak için hazırlık yaptıkları belirtildi.

MSB: 560 terörist etkisiz hale getirildi

MSB’den dün yapılan açıklamada, “Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 560 oldu” denildi.