Ä°stanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±k Semahat Y. getirildi. MÃ¼ÅŸtekilerden Feyza Yerlikaya ve Gamze Ä°nce duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±. MÃ¼ÅŸtekileri Ã§ok sayÄ±da avukat da temsil etti.

SUÃ‡LAMALARI KABUL ETMEDÄ°

SanÄ±k Semahat Y., kimlik sorgusunda, gÄ±da mÃ¼hendisi olduÄŸunu ve aylÄ±k gelirinin 700 TL olduÄŸunu belirtti.Â Semahat Y., savunmasÄ±nda, "SuÃ§lamayÄ± kabul etmiyorum. BÃ¼yÃ¼k ihtimalle benzetme var. Galatasaray Lisesi yakÄ±nlarÄ±nda, baÅŸka bir yerdeydim. Kimseye kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±m yok. HÃ¼manist bir insanÄ±m.Â ÅžifacÄ±yÄ±m, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸarak hastalara elimden geldiÄŸince yardÄ±m eden biriyim. SanatÃ§Ä±yÄ±m. Tasavvufla ilgileniyorum. Bu yapÄ±da bir insan deÄŸilim" dedi. Hakim, hÃ¼kmÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na kabul edip etmediÄŸini sorunca sanÄ±k Semahat Y., "47 yaÅŸÄ±ndayÄ±m, Ã¼lkemi seviyorum. HiÃ§bir olaya karÄ±ÅŸmadÄ±m. Sicilim temiz. HiÃ§bir insanÄ± aÅŸaÄŸÄ±layacak yapÄ±da deÄŸilim. SuÃ§lamalara yÃ¶nelik yapÄ±m Ã§ok ters" diyerek kabul ettiÄŸini sÃ¶yledi.

"ANÄ°DEN GELÄ°P BAÅžIMA VURDU"

MÃ¼ÅŸteki Feyza Yerlikaya, "ÅžahÄ±s aniden geldi ve baÅŸÄ±ma vurdu. BaÅŸÃ¶rtÃ¼me vurdu ve baÅŸÄ±m aÃ§Ä±ldÄ±. SonrasÄ±nda hakaret etmeye devam etti. AÄŸza alÄ±nmayacak ÅŸekilde Ä°slami deÄŸerlerimize olan kinini yÃ¼zÃ¼me kustu adeta. SonrasÄ±nda yine baÅŸÄ±ma vurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Eli boÅŸa geldi, tokat vurdu. Kendi dinime yÃ¶nelik, takmÄ±ÅŸ olduÄŸum baÅŸÃ¶rtÃ¼me saygÄ±sÄ±zlÄ±k yapmasÄ±ndan dolayÄ± ÅŸikayetÃ§i ve davacÄ±yÄ±m" diye konuÅŸtu.

"ÅžÄ°KAYETÃ‡Ä°YÄ°M"

MÃ¼ÅŸteki Gamze Ä°nce deÂ "Bir anda Feyza'nÄ±n saÃ§Ä±nÄ± aÃ§tÄ±, hakaretlerde bulundu. Ben de ÅŸikayetÃ§iyim" dedi.

"BENÄ°M OLDUÄžUMDAN EMÄ°N MÄ°SÄ°NÄ°Z" DÄ°YE SORDU

DuruÅŸmada bulunan mÃ¼ÅŸtekilere olay gÃ¼nÃ¼ kendilerine saldÄ±ran kiÅŸinin duruÅŸma salonunda bulunan sanÄ±k olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine, mÃ¼ÅŸtekiler salondaki sanÄ±ÄŸÄ±n olduÄŸunu sÃ¶ylediler. SanÄ±k Semahat Y, ise "Emin misiniz benim olduÄŸumdan?" diye sormasÄ± Ã¼zerine mÃ¼ÅŸtekiler, "Evet. Kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerindeki kÄ±yafetle, karakola geldiÄŸiniz kÄ±yafetler bile aynÄ±ydÄ±" dediler.

MÃ¼ÅŸteki avukatlarÄ±ndan Mustafa DoÄŸan Ä°nal, "YaptÄ±klarÄ±ndan piÅŸman olmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±k. Ã‡ok alÃ§ak bir ÅŸekilde mÃ¼ÅŸtekinin baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Daha nasÄ±l kamu gÃ¼venliÄŸini tehlikeye sokacaktÄ±r" dedi. BaÅŸka bir mÃ¼ÅŸteki avukatÄ± da "BaÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kadÄ±nlara yÃ¶nelik son zamanlarda artan saldÄ±rÄ±lar olmuÅŸtur. SanÄ±k, emniyette 5 ÅŸahÄ±s arasÄ±ndan teÅŸhis edilmiÅŸtir" diyerek sanÄ±ÄŸÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. KadÄ±n ve Demokrasi DerneÄŸi (KADEM) avukatlarÄ± da kadÄ±n derneÄŸi olduklarÄ±nÄ± belirterekÂ duruÅŸmaya katÄ±lma talebinde bulundu.

SANIÄžIN TUTUKLULUK HALÄ°NÄ°N DEVAMINA KARAR VERÄ°LDÄ°

KADEMâ€™in katÄ±lma talebini reddeden mahkeme, davanÄ±n Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±'na bildirilmesine karar verdi. SanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verilen duruÅŸma 23 Ocak'a ertelendi.

Ä°DDÄ°ANAME

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan iddianamede,ÂKarakÃ¶y'de yÃ¼rÃ¼mekte olan mÃ¼ÅŸtekilerden Feyza Yerlikaya'ya sol omuz kÄ±smÄ±na vurduÄŸu, arkadaÅŸÄ± Gamze Ä°nce'ye de kÃ¼fÃ¼r ve hakarette bulunduÄŸu iddiasÄ±yla sanÄ±k Semahat Y., hakkÄ±nda "HalkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme", "Hakaret", "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suÃ§larÄ±ndan 4 yÄ±l 8 aydan 12 yÄ±l 8 aya kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor.

BASIN AÃ‡IKLAMASI YAPTILAR

DuruÅŸma sonrasÄ±nda mÃ¼ÅŸtekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze Ä°nce, avukatlarÄ±yla birlikte adliye Ã¶nÃ¼ndeki meydanda basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Avukat Mustafa DoÄŸan Ä°nal, "Son zamanlarda TÃ¼rkiyeâ€™de senkronize ÅŸekilde insanlarÄ±n inanÃ§larÄ±ndan dolayÄ± yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar, her geÃ§en gÃ¼n artmakta ve belli bir periyotta da bunun yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz. Biz bunu 28 Åžubat sÃ¼reciyle sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±p daha sonraki dÃ¶nemlerde insanlarÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klere daha samimi yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±yla ilgili kamuoyunda konuÅŸmalar duyduk ama bunlarÄ±n bÃ¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Hala inancÄ±ndan dolayÄ± saldÄ±rÄ±ya maruz kalan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. HukukÃ§ular olarak her koÅŸulda bu saldÄ±rÄ±larÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda durmaya, hukuk Ã§erÃ§evesinde elimizden gelen her ÅŸeyi yapmaya bu kardeÅŸlerimizin yanÄ±nda durmaya devam edeceÄŸiz" dedi. Avukat Ä°nal, mahkemenin sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluk halinin devam etmesine karar vermesinin de mutluluk verici olduÄŸunu belirtti.

"BÄ°R DAHA YAÅžANMASINI Ä°STEMÄ°YORUZ"

Feyza Yerlikaya, "Bu olay bizzat baÅŸÄ± Ã¶rtme olduÄŸundan dolayÄ± bu tepkiyi verdik. ÅžikayetÃ§i olduk, Allah bir daha bÃ¶yle bir olayÄ± yaÅŸatmasÄ±n" dedi. Gamze Ä°nce ise "Bu baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ne bir saldÄ±rÄ±ydÄ±, kÄ±nÄ±yoruz. Bir daha yaÅŸanmasÄ±nÄ± istemiyoruz" diye konuÅŸtu.

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